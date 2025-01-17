بالفيديو - ردة فعل الرئيس بري خلال كتابة ماكرون على السجل الذهبي في قصر بعبدا

ردة فعل الرئيس بري خلال كتابة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على السجل الذهبي للقصر الجمهوري في بعبدا pic.twitter.com/vFvcu6GINo
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 17, 2025
ردة فعل الرئيس بري خلال كتابة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على السجل الذهبي للقصر الجمهوري في بعبدا pic.twitter.com/vFvcu6GINo
أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي في تصريحات لـ"الجديد" أن المسار السياسي في لبنان يتجه نحو الحل، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يتسم بالتعاون، لكنه أوضح أنه لم يدخل في تفاصيل الحقائب أو الأسماء مع سلام. وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستكون حزبية سياسية أم تكنوقراط، أكد برّي أن تحديد شكل الحكومة هو من اختصاص الرئيس المكلف.