بالفيديو - ردة فعل الرئيس بري خلال كتابة ماكرون على السجل الذهبي في قصر بعبدا

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي في تصريحات لـ"الجديد" أن المسار السياسي في لبنان يتجه نحو الحل، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يتسم بالتعاون، لكنه أوضح أنه لم يدخل في تفاصيل الحقائب أو الأسماء مع سلام. وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستكون حزبية سياسية أم تكنوقراط، أكد برّي أن تحديد شكل الحكومة هو من اختصاص الرئيس المكلف.



