هل تبصر الحكومة النور قبل موعد انتهاء مهلة الستين يوماً؟

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن العمل الجدّي انطلقت لتوزيع الحقائب واختيار أسماء الوزراء بالتنسيق مع الجميع، وأن الكفاءة هي المعيار الأساس إلى جانب البعد التمثيلي.

وتحدثت المصادر عن احتمال إن تبصر الحكومة النور قبل موعد انتهاء مهلة الستين يوماً لاتفاق وقف إطلاق النار، أي قبل 27 الجاري، في ظل رغبة محلية وخارجية بوجود حكومة أصيلة لمواكبة هذه المرحلة وتثبيت وقف إطلاق النار ونشر الجيش في الجنوب.