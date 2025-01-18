هل تبصر الحكومة النور قبل موعد انتهاء مهلة الستين يوماً؟
ذكرت صحيفة "الأنباء" الألكترونية أن اتجاه الرئيس نبيه بري هو للمشاركة في الحكومة العتيدة، وأن الامر بُحث بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الغداء الذي أقيم على شرف الأخير في قصر بعبدا، يوم أمس الجمعة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن العمل الجدّي انطلقت لتوزيع الحقائب واختيار أسماء الوزراء بالتنسيق مع الجميع، وأن الكفاءة هي المعيار الأساس إلى جانب البعد التمثيلي.
وتحدثت المصادر عن احتمال إن تبصر الحكومة النور قبل موعد انتهاء مهلة الستين يوماً لاتفاق وقف إطلاق النار، أي قبل 27 الجاري، في ظل رغبة محلية وخارجية بوجود حكومة أصيلة لمواكبة هذه المرحلة وتثبيت وقف إطلاق النار ونشر الجيش في الجنوب.