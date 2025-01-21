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محليات

التأليف في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة... هكذا تتوزع التشكيلة

2025-01-21 | 01:20
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التأليف في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة... هكذا تتوزع التشكيلة
التأليف في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة... هكذا تتوزع التشكيلة

افادت المعلومات لصحيفة "الجمهورية" أنّ حركة الاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس المكلّف نواف سلام على خطّ التأليف، تؤشّر إلى أنّ مهمّته ميسّرة، حيث لا توجد في طريق الحكومة أيّ معوقات، أو حتّى تحفّظات، خصوصاً من جانب ثنائي حركة أمل وحزب الله، حيث تؤكّد مصادر انّ كلّ الإلتباسات التي رافقت استشارات الرئيس المكلّف، طويت واعتُبِرت غيمة صيفية عبَرت، وتبدّى ذلك جلياً في النقاشات التي جرت في ما بينهم ،

واكّدت وجود رغبة مشتركة للإنفتاح والتفاهم والشراكة في ورشة العمل الحكومي. فيما يبقى امام الرئيس المكلّف جهد في مطارح اخرى، في ظلّ ما تردّد عن شهية مفتوحة للاستيزار يجري التعبير عنها في مجالس بعض الجهات المصنّفة سيادية وتغييرية».

وعلى ما تؤكّد مصادر مطلعة على أجواء التأليف للصحيفة انّه دخل مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، وانّ حجم الحكومة قد بات محسوماً لتشكيلة من 24 وزيراً من خارج مجلس النواب، يغلب عليهم الاختصاص، ولاسيما في المجالات المالية والاقتصادية، وتسمّيهم القوى السياسية. بحيث تتوزع تشكيلة الـ 24 كما يلي:

12 حقيبة وزارية للمسلمين: 5 حقائب وزارية من حصة الثنائي من بينها وزارة المال، و5 حقائب وزارية للسنّة موزّعة بين الرئيس المكلّف وسائر مكوّنات التمثيل السنّي في مجلس النوّاب ومن بينها وزارة سيادية يُرجّح انّها الداخلية، وحقيبتان للدروز أحداهما خدماتية.

12 حقيبة للمسيحيين، ستتوزع على رئيس الجمهورية، وعلى سائر أطراف التمثيل المسيحي وفق نسبة تمثيل كل منهم في مجلس النواب. مع الإشارة هنا أنّ المصادر ترجح ان تكون لحزب «القوات اللبنانية» حصّة وازنة في الحكومة، من ضمنها حقيبة سيادية، أو نيابة رئاسة الحكومة، فيما يرجّح حصول «التيار الوطني الحرّ» على حقيبتين. والأرمن على حقيبة واحدة، وحزب «الكتائب» على حقيبة واحدة و»التغييريين» على حقيبة.

التأليف في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة... هكذا تتوزع التشكيلة

محليات

نواف

سلام حكومة

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Aljadeed
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