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محليات

الكتائب: نحن امام فرصة لاستعادة السيادة وبناء دولة حقيقية

2025-01-21 | 10:45
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الكتائب: نحن امام فرصة لاستعادة السيادة وبناء دولة حقيقية
الكتائب: نحن امام فرصة لاستعادة السيادة وبناء دولة حقيقية

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
"بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين".

وتابع البيان: "يعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير".

ويعتبر المكتب السياسي: "أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب".

وطالب المكتب السياسي الكتابئي الحكومة المنتظرة: "أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا".

وأضاف: "نطلب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء".

ويستغرب المكتب السياسي: "كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر".

وأكد المكتب السياسي الكتابئي على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.

وأضاف: "خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل".
الكتائب: نحن امام فرصة لاستعادة السيادة وبناء دولة حقيقية

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اغتيال مسؤول في حزب الله في البقاع الغربي
15:13

اغتيال مسؤول في حزب الله في البقاع الغربي

تعرض الشيخ محمد حمادة، أحد المسؤولين في حزب الله، لكمين مسلح في البقاع الغربي ما أدى إلى مقتله.
وفي التفاصيل، أطلق مسلحون كانوا على متن سيارتين النار على حمادة، في بلدة مشغرة ولاذوا بالفرار، ما أدى إلى إصابته بـ 6 رصاصات.
على الفور تم نقل حمادة إلى مستشفى البقاع في بلدة سحمر، إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير من وصوله.

15:13

اغتيال مسؤول في حزب الله في البقاع الغربي

تعرض الشيخ محمد حمادة، أحد المسؤولين في حزب الله، لكمين مسلح في البقاع الغربي ما أدى إلى مقتله.
وفي التفاصيل، أطلق مسلحون كانوا على متن سيارتين النار على حمادة، في بلدة مشغرة ولاذوا بالفرار، ما أدى إلى إصابته بـ 6 رصاصات.
على الفور تم نقل حمادة إلى مستشفى البقاع في بلدة سحمر، إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير من وصوله.

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