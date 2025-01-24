"إسرائيل" تسعى للبقاء في لبنان بعد الأحد

وقال هرتزوغ لإذاعة الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقلت شبكة "سي أن ان " الاميركية ، إن الموعد النهائي الذي مدته 60 يوما المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني "ليس ثابتا".

الى ذلك نقلت "سي أن ان " عن مسؤول "إسرائيلي" ان الحكومة الإسرائيلية أبلغت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنها تريد بقاء القوات الإسرائيلية في لبنان لمدة 30 يومًا إضافية على الأقل وقد اجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مساء الخميس لبحث هذه القضية.

وتابعت "سي أن ان" انه "من غير الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب قد استجابت للطلب أم نقلته إلى الحكومة اللبنانية، وفي بيان، بدا أن مسؤولاً بوزارة الدفاع الأميركية يشير إلى أن الجدول الزمني قد يكون مرنًا."