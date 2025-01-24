مدخل مدينة الخيام.. عشية انتهاء مهلة وقف إطلاق النار (فيديو)

مدخل مدينة الخيام.. عشية انتهاء مهلة وقف إطلاق النار #أخبار_الجديد pic.twitter.com/ZCQcGUHPGO
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 24, 2025
مدخل مدينة الخيام.. عشية انتهاء مهلة وقف إطلاق النار #أخبار_الجديد pic.twitter.com/ZCQcGUHPGO
على وقع كل السجالات والخلافات والمطالبات، يدخل التكليف أسبوعه الثالث، فالكتل كلها تعنون حراكها بالتسهيل، فيما تطالب بالتمثيلِ والتسمية ووحدةِ المعايير علما أنَّ الدفع السعودي والزيارات العربية كانت مضامينها مشروطة بالاصلاحات والمبادرات الداخلية، وبالتالي فإن كل تأخير في التأليف ينعكس تأخيرا في انطلاقة العهد، ومعه مخاطر تمديد بقاء العدو الاسرائيلي على أرض لبنان لشهر إضافي.
القت مسيرة معادية عصر اليوم،3 قنابل مسمارية على حي العريض عند اطراف بلدة يحمر الشقيف.