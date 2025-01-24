مدخل مدينة الخيام.. عشية انتهاء مهلة وقف إطلاق النار (فيديو)

على وقع كل السجالات والخلافات والمطالبات، يدخل التكليف أسبوعه الثالث، فالكتل كلها تعنون حراكها بالتسهيل، فيما تطالب بالتمثيلِ والتسمية ووحدةِ المعايير علما أنَّ الدفع السعودي والزيارات العربية كانت مضامينها مشروطة بالاصلاحات والمبادرات الداخلية، وبالتالي فإن كل تأخير في التأليف ينعكس تأخيرا في انطلاقة العهد، ومعه مخاطر تمديد بقاء العدو الاسرائيلي على أرض لبنان لشهر إضافي.