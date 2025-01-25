في أسرار الصحف: لبنان تحت مجهر دولي.. ومعركة الحصص على نار هادئة!

توقع سياسي بارز أن تشهد الحياة السياسية في البلاد، بعد تأليف الحكومة وانطلاق عملها، حركة ناشطة ومبكرة تستهدف إقامة تحالفات تحضيراً للانتخابات النيابية في السنة المقبلة وينتظر أن تجمع هذه التحالفات بين أضداد لم يكن متوقعاً اجتماعها قبلا.

يستعد تنظيم سياسي فاعل لإجراء مراجعة شاملة لخطابه السياسي وتحالفاته تمهيداً للانطلاق بخطاب جديد ولتحالفات جديدة، بما يعزز حضوره داخل الدولة وخارجها على كل المستويات، كما ستؤدي هذه المراجعة إلى تغييرات مهمة في بنيته التنظيمية والقيادية بمستوياتها المتعددة.

يقول مصدر معني بانجاز استحقاق داهم إن بعض القوى السياسية لم تغيّر بعد من أسلوبها بتغطية تعطيلها لهذا الاستحقاق باتهام الآخرين بهذا التعطيل، ظنّاً منها بأنها ستنال بهذا الاتهام ما تطالب به من حصص.