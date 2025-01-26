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إرتفاع حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية على أهالي الجنوب الى شهيدين و32 جريحاً
إرتفاع حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية على أهالي الجنوب الى شهيدين و32 جريحاً
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دوريات للجيش اللبناني تدخل الى بلدة عيتا الشعب في هذه الأثناء .. لمتابعة البث المباشر:
2025-01-26 | 02:25
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دوريات للجيش اللبناني تدخل الى بلدة عيتا الشعب في هذه الأثناء .. لمتابعة البث المباشر:
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دوريات للجيش اللبناني تدخل الى بلدة عيتا الشعب في هذه الأثناء .. لمتابعة البث المباشر:
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