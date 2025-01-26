النائب فضل الله #للجديد: الشعب فتح الطريق للجيش #أخبار_الجديد pic.twitter.com/OiO6UrNOGH
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 26, 2025
النائب فضل الله #للجديد: الشعب فتح الطريق للجيش #أخبار_الجديد pic.twitter.com/OiO6UrNOGH
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى وفق الحصيلة غير النهائية التالية:
كتب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، عبر منصة “اكس”: