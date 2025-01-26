بالفيديو- دبابة "ميركافا" تطلق النار في محاولة لمنع الأهالي من دخول مارون الراس

إطلاق نار من دبابة "ميركافا" في محاولة لمنع الأهالي من دخول بلدة مارون الراس pic.twitter.com/lYdJBMa8Dq
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 26, 2025
إطلاق نار من دبابة "ميركافا" في محاولة لمنع الأهالي من دخول بلدة مارون الراس pic.twitter.com/lYdJBMa8Dq
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى وفق الحصيلة غير النهائية التالية:
كتب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، عبر منصة “اكس”: