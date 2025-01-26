فيديو- لحظة اعتقال شاب في حولا على يد الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان

لحظة اعتقال شاب في حولا على يد الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان pic.twitter.com/if3VVFFa6Q
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 26, 2025
لحظة اعتقال شاب في حولا على يد الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان pic.twitter.com/if3VVFFa6Q
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى وفق الحصيلة غير النهائية التالية:
كتب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، عبر منصة “اكس”: