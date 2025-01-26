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وزارة الصحة: 24 شهيداً و 134 جريحاً الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي على المواطنين يوم أمس
وزارة الصحة: 24 شهيداً و 134 جريحاً الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي على المواطنين يوم أمس
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مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفذّ تفجيراً كبيراً في بلدة كفركلا وسمعت أصداؤه في جميع مناطق الجنوب
2025-01-26 | 15:37
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مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفذّ تفجيراً كبيراً في بلدة كفركلا وسمعت أصداؤه في جميع مناطق الجنوب
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