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وزارة الصحة: 24 شهيداً و 134 جريحاً الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي على المواطنين يوم أمس
وزارة الصحة: 24 شهيداً و 134 جريحاً الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي على المواطنين يوم أمس
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قرار اسرائيلي بتأجيل الإنسحاب من عيترون يثير غضب الأهالي
2025-01-27 | 03:46
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قرار اسرائيلي بتأجيل الإنسحاب من عيترون يثير غضب الأهالي
أنباء وردت الى اهالي عيترون بان الانسحاب الاسرائيلي جرى تأجيله من البلدة .. مراسل الجديد يواكب الاجواء مباشرة من مدخل البلدة
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قرار اسرائيلي بتأجيل الإنسحاب من عيترون يثير غضب الأهالي
محليات
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