فيديو للحظة وقوع الجريمة في بلدة يشوع

دهمت دوريّة من أمن الدولة - مديريّة البقاع الإقليميّة، برفقة مندوبة عن وزارة الصحة، مستودعًا للمستحضرات والأدوات الطبيّة في جديتا، يعود للمواطن (ب. ص.).