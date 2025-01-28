فيديو للحظة وقوع الجريمة في بلدة يشوع

هكذا وقعت جريمة بلدة يشوع
اهتزت بلدة يشوع بعد العثور على جثة هامدة تعود لـ "أ.ح" داخل دورة مياه في محطة وقود يملكها. وقد وثقت كاميرات المراقبة لحظات وقوع الجريمة. #لبنان #أخبار_الجديد pic.twitter.com/BfeKS9jBNo
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 28, 2025
هكذا وقعت جريمة بلدة يشوع
اهتزت بلدة يشوع بعد العثور على جثة هامدة تعود لـ "أ.ح" داخل دورة مياه في محطة وقود يملكها. وقد وثقت كاميرات المراقبة لحظات وقوع الجريمة. #لبنان #أخبار_الجديد pic.twitter.com/BfeKS9jBNo
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