فيديو - برصاصة في الكتف..اصابة عسكري و5 مواطنين بنيران الجيش الإسرائيلي

برصاصة في الكتف..اصابة عسكري و5 مواطنين بنيران الجيش الإسرائيلي #أخبار_الجديد pic.twitter.com/s2Du6Ip6vB
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 28, 2025
برصاصة في الكتف..اصابة عسكري و5 مواطنين بنيران الجيش الإسرائيلي #أخبار_الجديد pic.twitter.com/s2Du6Ip6vB
وجه رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" إبراهيم أمين السيد رسالة إلى "أهلنا المقاومين في جنوب لبنان"، قال فيها: "سلام الى عقولكم وقلوبكم والى أرواحكم ودمائكم وجراحاتكم، سلامٌ الى أقدامكم أينما وطأت تطّهر الأرض من رجس المجرمين والوحوش الصغار والكبار، لقد اختبر عدوكم في الميدان سلاح مقاومتكم وبالأمس واجه سلاح إرادتكم وعزيمتكم وتعرّف على كنهه وطبيعته، هذا السلاح لا يعرفه الا الله والراسخون في العلم والمؤمنون المتّقون".
صدر عن الجيش اللبناني البيان التالي: "في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق الحدودية الجنوبية، أقدم العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش والمواطنين على طريق يارون - مارون الراس، ما أسفر عن إصابة أحد العسكريين وثلاثة مواطنين، وذلك أثناء مواكبة الجيش للأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية".
اعرب تكتل التوافق الوطني عن "رفضه المطلق للطريقة وللتصرفات غير المسؤولة المتّبعة في عملية تشكيل الحكومة العتيدة والتي لا تعتمد كما هو واضح مبدأ وحدة المعايير في التعامل مع القوى والاحزاب والكتل النيابية بل تعتمد على الازدواجية في التعاطي وخصوصاً على مستوى التمثيل السنّي في الحكومة".