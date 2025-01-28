مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية ثانية استهدفت النبطية في هذه الأثناء

أفادت معلومات ومقاطع مصورة بأن الجيش اللبناني دخل منشأة تابعة لحزب الله قيل أنها "عماد 4" التي سبق ان كشف عنها الحزب خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان بمقطع فيديو. واظهرت المشاهد المتداولة تواجد عناصر من الجيش اللبناني داخل هذه المنشأة الضخمة تحت الأرض. وبحسب معلومات "الجديد" فإن الجيش تسلم هذه المنشأة التي تقع في منطقة بين جويا وعيتيت في قضاء صور قبل أكثر من اسبوع.