رسالة بالبريد الحكومي.. وزير مال مستقل عن الأحزاب

والمصادر أكدت أن أي حكومة تهدف لاستعادة ثقة المجتمع الدولي يجب أن تشمل شروط الإصلاح التي طرحتها اللجنة الخماسية، وأبرزها تعيين وزير مال مستقل عن الأحزاب.

كما تم التشديد على ضرورة عدم حصر الحصة الشيعية بالثنائي الشيعي، والتفاهم معهما على اختيار وزراء أصحاب كفاءات.

وفي سياق متصل، المصادر أفادت أن البيان الوزاري يجب أن يعكس خطاب القسم واتفاق الطائف دون تضمين تعابير سابقة عن المقاومة. كما يجب أن يكرس دور لبنان في حماية أمن الدول الصديقة.

معلومات إضافية أشارت إلى أن رئيس الحكومة المكلف، نواف سلام تلقى نصيحة إقليمية بعدم الاستعجال في تشكيل الحكومة وعدم الخضوع للضغوط الداخلية، مع ضرورة الالتزام بمعايير موحدة بين الجميع.