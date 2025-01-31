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محليات

وزير الخارجية المِصري بعد لقائه الرئيس المكلف: تشكيل الحكومة ملكية وطنية لبنانية ونحن على ثقة في حكمة الرئيس المكلف ونتمنى ان يتم التوافق على حكومة تلبي طموحات اللبنانيين

2025-01-31 | 05:47
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وزير الخارجية المِصري بعد لقائه الرئيس المكلف: تشكيل الحكومة ملكية وطنية لبنانية ونحن على ثقة في حكمة الرئيس المكلف ونتمنى ان يتم التوافق على حكومة تلبي طموحات اللبنانيين
وزير الخارجية المِصري بعد لقائه الرئيس المكلف: تشكيل الحكومة ملكية وطنية لبنانية ونحن على ثقة في حكمة الرئيس المكلف ونتمنى ان يتم التوافق على حكومة تلبي طموحات اللبنانيين

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وزير الخارجية المِصري بعد لقائه الرئيس المكلف: تشكيل الحكومة ملكية وطنية لبنانية ونحن على ثقة في حكمة الرئيس المكلف ونتمنى ان يتم التوافق على حكومة تلبي طموحات اللبنانيين

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً جاء فيه: "بتاريخ 28-1-2025 وفي مدينة الميناء/طرابلس، أقدم شخصان مجهولان يستقلان دراجة آلية على محاولة سلب المواطنة أ. ق (مواليد عام 1994، لبنانية) بعد صدم سيارتها ومطاردتها، طالبين منها التوقف. وعند عدم امتثالها لهما أقدما على إطلاق عيارين ناريين باتجاهها فأصيب الزجاج الخلفي للسيارة وفرا بعدها الى جهة مجهولة. "

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جعجع: لا نقبل بمنطق عدم وجود أحزاب بالحكومة
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09:49
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جعجع: لا نقبل بمنطق عدم وجود أحزاب بالحكومة

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد استقباله وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في معراب: "نحن مع تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن لأن الشعب اللبناني يستحق حكومة على قدر توقعاته ونريد حكومة فاعلة و"شغّالة" ولا تكون ملخّصاً عن مجلس النواب".

09:49

جعجع: لا نقبل بمنطق عدم وجود أحزاب بالحكومة

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد استقباله وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في معراب: "نحن مع تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن لأن الشعب اللبناني يستحق حكومة على قدر توقعاته ونريد حكومة فاعلة و"شغّالة" ولا تكون ملخّصاً عن مجلس النواب".

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