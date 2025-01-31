بالفيديو - سيارة تجتاح مسيرة دراجات لـ"حزب الله"

اظهر فيديو متداول إجتياح سيارة من نوع "رابيد" مسيرة دراجات نارية، في منطقة العاقبية، على اوتستراد صيدا - صور، ترفع أعلام "حزب الله" خلال تشييع شهيدين ، ما أدى الى إصابة عدد من الأشخاص، وقد عمد سائقو الدراجات الى ملاحقة السيارة وإحراقها، من دون معرفة ظروف الحادث، ما كان العمل مقصوداً أو إنحراف السيارة.