بعد دهس مناصري "حزب الله" في الجنوب.. بيان من "فتح"

مؤكداً أن المدعو (م.ع) الذي قيل انه من قام بعملية الدهس "هو لبناني الجنسية وليس فلسطينيًا، خلافًا لما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي".

وإستنكر بقاعي "محاولات زج اسم الشعب الفلسطيني في هذا الحادث المؤسف"، مؤكداً " عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، المبنية على التضامن والمصير المشترك في مواجهة الاحتلال واعتداءاته المستمرة على لبنان".

كما وترحم بقاعي "على شهداء المقاومة الذين ارتقوا على طريق القدس دعمًا وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية"، وجدد "اعتزاز الشعب الفلسطيني بموقف الشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الباسلة التي لم تبخل يومًا في دعم القضية الفلسطينية ومساندة أبناء شعبنا في نضالهم المشروع من أجل الحرية والاستقلال".