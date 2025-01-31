الجيش: دهم منازل مطلوبين وتوقيف 3 أشخاص

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة شعت - بعلبك المواطن (ع.ا.) لتشكيله عصابة سرقة وخطف، وهو مطلوب لاتجاره بالمخدرات وإطلاقه النار وقذيفة آر بي جي باتجاه دورية للجيش.

وكذلك، أوقفت دورية أخرى في منطقة الزلقا – المتن المواطن (ع.ج.) لارتكابه أعمال سرقة، وضبطت في حوزته مسدسين حربيين.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".