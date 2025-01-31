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محليات

بالفيديو | لامبورغيني "محطمة" في شوارع بيروت

2025-01-31 | 12:53
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بالفيديو | لامبورغيني &quot;محطمة&quot; في شوارع بيروت
بالفيديو | لامبورغيني "محطمة" في شوارع بيروت

أظهر فيديو وصور تداولتها مواقع التواصل سيارة لامبورغيني متضررة بشكل كبير في محيط منطقة سن الفيل وذلك اثر حادث سير، ويقدر سعر هذه السيارة الفارهة وحديثة الطراز بنحو 700 ألف دولار أميركي.

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بالفيديو | لامبورغيني "محطمة" في شوارع بيروت

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منخفض جوي في الطريق.. والثلوج الى ما دون الـ1000 م
02:37

منخفض جوي في الطريق.. والثلوج الى ما دون الـ1000 م

يعود الاستقرار الجوي اليوم ويستمر لغاية منتصف ليل الثلاثاء، يليه كتل هوائية باردة جدا قطبية المصدر، تترافق مع تشكل منخفض جوي عالي الفعالية. يبدأ المنخفض بالتأثر على لبنان بين منتصف ليل الثلاثاء وفجر الاربعاء ويتحول الطقس بين الخميس والجمعة الى بارد جداً ومثلج وتتدنى الثلوج الى ما دون عتبة الــ١٠٠٠ متر بقليل.

02:37

منخفض جوي في الطريق.. والثلوج الى ما دون الـ1000 م

يعود الاستقرار الجوي اليوم ويستمر لغاية منتصف ليل الثلاثاء، يليه كتل هوائية باردة جدا قطبية المصدر، تترافق مع تشكل منخفض جوي عالي الفعالية. يبدأ المنخفض بالتأثر على لبنان بين منتصف ليل الثلاثاء وفجر الاربعاء ويتحول الطقس بين الخميس والجمعة الى بارد جداً ومثلج وتتدنى الثلوج الى ما دون عتبة الــ١٠٠٠ متر بقليل.

الشرق الأوسط: اتصالات لتذليل العقدة الشيعية في الحكومة!
15:54

الشرق الأوسط: اتصالات لتذليل العقدة الشيعية في الحكومة!

تبقى الأنظار السياسية مشدودة إلى اللقاءات المفتوحة التي تعقد بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام والمعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل والأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل، لعلها تؤدي إلى إخراج تمثيل الطائفة الشيعية في الحكومة من المراوحة على نحو يفتح الباب أمام سلام لاستكمال مشاوراته مع الكتل النيابية على أمل أن تدفع باتجاه تهيئة الأجواء لتأمين ولادة طبيعية للحكومة العتيدة قبل نهاية الأسبوع الحالي أو في الأيام الأولى من الأسبوع الطالع.

15:54

الشرق الأوسط: اتصالات لتذليل العقدة الشيعية في الحكومة!

تبقى الأنظار السياسية مشدودة إلى اللقاءات المفتوحة التي تعقد بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام والمعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل والأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل، لعلها تؤدي إلى إخراج تمثيل الطائفة الشيعية في الحكومة من المراوحة على نحو يفتح الباب أمام سلام لاستكمال مشاوراته مع الكتل النيابية على أمل أن تدفع باتجاه تهيئة الأجواء لتأمين ولادة طبيعية للحكومة العتيدة قبل نهاية الأسبوع الحالي أو في الأيام الأولى من الأسبوع الطالع.

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