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قاسم: نستنكر مسيرات الدراجات النارية ولا علاقة لنا بها وندعو للكف عن هكذا سلوكيات
2025-02-02 | 12:00
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قاسم: نستنكر مسيرات الدراجات النارية ولا علاقة لنا بها وندعو للكف عن هكذا سلوكيات
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تهديد إسرائيلي: كل من يتحرك جنوباً يعرض نفسه للخطر
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