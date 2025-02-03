بهذه السيارة وقعت جريمة فاريا (صورة)

اشار المكتب الاعلامي لرئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في بيان، الى انه ينفي الخبر الذي يتمّ توزيعه من قبل بعض المواقع الالكترونية تحت عنوان: "كرامي اول المنسحبين"، ويتضمن معلومات خاطئة مفادها انه "أرسل الى رّئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام رسالةً تقول أنّه لم يَعُدْ معنيًّا بالتشكيلِ الحكومي بعد الأجواء السلبيّة التي لمَسها من سلام خلال اللقاء الاخير الذي جَمَعَهُمَا، وإنّ كرامي لن يشاركَ في الحكومة، وإعطاء تكتّل الوفاق الوطني الثقةَ للحكومةِ أمرٌ قيد الدرس".



