مارك ضو يعدّد 5 نقاط: أؤيد الرئيس نواف سلام

كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس": "قوى تصور هزائمها انتصارات فارغة وقوى تنتصر، فلا تصدق أن الزمن تحول لصالحها، فتبقى تتوجس وكأنها ستهزم. لهؤلاء أقول:





1. في حكومة نواف سلام، ولأول مرة منذ 1990، لن يكون هناك أي شرعية في البيان الوزاري لسلاح خارج الدولة والأجهزة الأمنية.

2. في حكومة نواف سلام، ولأول مرة منذ 2005، لن يكون هناك احتكار لوزراء طائفة من الثنائي أو أي فريق طائفي آخر.

3. في حكومة نواف سلام، ولأول مرة منذ 2008، لن يكون هناك ثلث معطل يهدد به رئيس الحكومة ويخضع به لإرادة أحزاب تهيمن على حكومته

4. لأول مرة في حكومة نواف سلام، منذ 2008، لا يفرض الثنائي أو أي فريق آخر على رئيس الحكومة أي اسم وزير بل يطرحون اقتراحات أو يقدم رئيس الحكومة خيارات، ويقرر الرئيس المكلف هو تشكيلة بصيغتها النهائية.

5. في حكومة نواف سلام ، لأول مرة منذ 2008 وزير مالية، الضغط الخارجي عليه أقوى من الداخلي من قبل الثنائي. فوزير المالية المقترح اي ياسين جابر لديه مواقف معلنة ضد حزب الله موثقة في ويكيليكس، واُبعد عن لوائح أمل الانتخابية عام 2022، وكل أمواله وثروة عائلته خارج لبنان وعرضة لعقوبات إدارة ترامب بلحظات، وصاحب خبرة تشريعية، وعلاقات خارجية ومالية واقتصادية.

فلجميع الأصدقاء والحلفاء: آن أوان ان تدركوا حجم الانتصارات بهذه الحكومة، ولا تنغصوا فرحتكم بهواجس من مرحلة سابقة، وتعلموا أن ما تكسبونه هو أحلامكم منذ عشرات الأعوام. أنا أؤيد الرئيس نواف سلام ومعه لإنجاز هذه الحكومة بسرعة لما فيها مصلحة لبنان وخطوات كثيرة نحو الدولة التي نطمح إليها".