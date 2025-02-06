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بدء الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلّف في قصر بعبدا
بدء الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلّف في قصر بعبدا
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نواف سلام: زرت دار الفتوى للاطمئنان على صحة مفتي الجمهورية والحمد لله تعافى من الوعكة الصحية وأطلعته على مسار تأليف الحكومة وتناولنا الشؤون الوطنية
2025-02-06 | 04:28
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نواف سلام: زرت دار الفتوى للاطمئنان على صحة مفتي الجمهورية والحمد لله تعافى من الوعكة الصحية وأطلعته على مسار تأليف الحكومة وتناولنا الشؤون الوطنية
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