بأعلام حزب الله.. اعتصام أمام المطار (فيديو)

الوكالة الوطنية: تجمع عدد من الشبان يرفعون أعلام حزب الله أمام مدخل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت احتجاجا على تصريح مورغان أورتاغوس من قصر بعبدا pic.twitter.com/CZdCqxqA6W
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 7, 2025
الوكالة الوطنية: تجمع عدد من الشبان يرفعون أعلام حزب الله أمام مدخل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت احتجاجا على تصريح مورغان أورتاغوس من قصر بعبدا pic.twitter.com/CZdCqxqA6W
توجهت الأنظار إلى قصر بعبدا مع زيارة الرئيس المكلّف نواف سلام لرئيس الجمهورية جوزاف عون، لكن وبعد اعتذار ناصر السعيدي عن تولّي حقيبة التنمية الإدارية. ما هي آخر المعطيات الحكومية ومن سيكون الاسم الشيعي الخامس البديل؟