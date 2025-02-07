بأعلام حزب الله.. اعتصام أمام المطار (فيديو)

توجهت الأنظار إلى قصر بعبدا مع زيارة الرئيس المكلّف نواف سلام لرئيس الجمهورية جوزاف عون، لكن وبعد اعتذار ناصر السعيدي عن تولّي حقيبة التنمية الإدارية.



ما هي آخر المعطيات الحكومية ومن سيكون الاسم الشيعي الخامس البديل؟







