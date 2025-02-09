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محليات

بيان استنكاري صادر عن شباب عشائر بعلبك - الهرمل

2025-02-09 | 08:52
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بيان استنكاري صادر عن شباب عشائر بعلبك - الهرمل
بيان استنكاري صادر عن شباب عشائر بعلبك - الهرمل

صدر عن شباب عشائر بعلبك - الهرمل، البيان التالي:

نحن، شباب عشائر بعلبك-الهرمل، نستنكر بشدة محاولات تطبيع مظاهر التسلح وكأنها أمر طبيعي في دولة تقوم على سيادة القانون، وتموّل مؤسساتها الأمنية من ضرائب مواطنيها. إن أخطر ما نشهده اليوم هو تحويل الصراعات بين عصابات التهريب والاتجار إلى معارك ذات طابع طائفي، في استغلال مرفوض للعصب الطائفي والعشائري لأغراض مشبوهة.  

نحن خائفون من الانفلات الأمني الذي يجعل منطقتنا غير صالحة للحياة، ويؤجل أي فرصة لازدهارها لسنوات طويلة. وإننا، إذ نأسف لأن نجد أنفسنا مضطرين للتذكير، نؤكد أن التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة لا تحمي سوى مصالحها ومصادر تمويلها، أما الوطن، فلا يحميه إلا جيشه ووحدة أبنائه وتفوقه العلمي والاقتصادي.  

إن الفوضى الأمنية تشكل بيئة خصبة لتنامي العصابات والمجموعات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في كل لبنان. إن شبابنا يتطلّع إلى نظام يرسّخ الأمن ويفتح المجال للمشاريع والابتكار، وليس إلى منظومة تنتج الجهل والجريمة.  

نحن نرفض أن يكون قدرنا حمل السلاح، فنحن، مثل جميع الشباب اللبناني، لنا أحلامنا وحقنا في العيش بأمان. ولذلك، نطالب الدولة اللبنانية ببسط سلطتها الكاملة على بعلبك-الهرمل، واتخاذ خطوات جادة لمحو كل مظاهر السلاح المتفلت، حمايةً لأمننا وحمايةً للحدود.  

ما دون ذلك، ليس إلا شريعة غاب، حيث يسود منطق القوة على حساب الضعيف، وهو ما لن نقبل به.
 
بيان استنكاري صادر عن شباب عشائر بعلبك - الهرمل

محليات

شباب عشائر بعلبك

بعلبك

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