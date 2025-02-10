"القوات" ترفض الدعوات لإقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية

اكد جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية في بيان رفضه كل الدعوات إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية، مؤكّدا الوقوف "إلى جانب المملكة العربيّة السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها."