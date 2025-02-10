"القوات" ترفض الدعوات لإقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية
اكد جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية في بيان رفضه كل الدعوات إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية، مؤكّدا الوقوف "إلى جانب المملكة العربيّة السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها."
وأكد البيان الذي صدر "بعد التصريحات الاسرائيلية الأخيرة وما يتم تناوله من حلول للقضية الفلسطينية وبخاصة المشاريع المطروحة لإعادة إعمار غزة ونقل سكانها الى دول أخرى"، على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة.
كما اكد التمسك بعودة اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان إلى أرضهم ورفض أي محاولة لتوطينهم في لبنان.
واضاف البيان: "نجدد قناعتنا أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينيّة وللسلام الإقليمي الدائم هو الحل العادل القائم على أساس حلّ الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، والى مبادرة السلام العربيّة الصادرة عن قمّة بيروت العام 2002."