"ترويج مخدرات وعملة مزيّفة".. وقوى الأمن توقف الفاعلين

على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكورَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّتَيهما وهما: ع. ر. س. (من مواليد عام ۲۰۰۷، لبناني) ون. ك. (من مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني).

بتاريخ 3- 2- 2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة الهبارية، وبالتزامن نفّذت دورية أخرى عملية مداهمة لمكان تواجد الثاني في محلة شبعا أسفرت عن توقيفه. وبتفتيشهما، تم ضبط مسدّس حربيّ ومبلغ ماليّ مزيّف من فئة المئة دولار أميركي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج العملة المزيّفة في حاصبيا ومرجعيون، إضافةً إلى ترويج الحبوب المخدّرة وحشيشة الكيف.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء