وزير الإعلام تلا مقررات مجلس الوزراء: لجنة صوغ البيان الوزاري ستبدأ عملها خلال أيام والبيان سيكون مقتضباً ومباشراً

تلا وزير الاعلام بول مرقص مقررات الجلسة الوزارية وأكد أن "الرئيس عون أوعز الى الوزراء الجدد بأن الانتماء فقط للدولة وسيتم العمل على إصلاح الوزارات وتطويرها في ظل الدعم الدولي"، ولفت الى ان "الرئيس عون أكد ضرورة عدم توجيه أي انتقاد للدول وأي رسالة لهم تكون عبر القنوات الرسمية وفق الأصول طالباً من الوزراء رفع كل التحصينات التي تحيط بوزاراتهم".