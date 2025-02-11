الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

وزير الإعلام تلا مقررات مجلس الوزراء: لجنة صوغ البيان الوزاري ستبدأ عملها خلال أيام والبيان سيكون مقتضباً ومباشراً

2025-02-11 | 06:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير الإعلام تلا مقررات مجلس الوزراء: لجنة صوغ البيان الوزاري ستبدأ عملها خلال أيام والبيان سيكون مقتضباً ومباشراً
وزير الإعلام تلا مقررات مجلس الوزراء: لجنة صوغ البيان الوزاري ستبدأ عملها خلال أيام والبيان سيكون مقتضباً ومباشراً

تلا وزير الاعلام بول مرقص مقررات الجلسة الوزارية وأكد أن "الرئيس عون أوعز الى الوزراء الجدد بأن الانتماء فقط للدولة وسيتم العمل على إصلاح الوزارات وتطويرها في ظل الدعم الدولي"، ولفت الى ان "الرئيس عون أكد ضرورة عدم توجيه أي انتقاد للدول وأي رسالة لهم تكون عبر القنوات الرسمية وفق الأصول طالباً من الوزراء رفع كل التحصينات التي تحيط بوزاراتهم".

وأضاف: "الرئيس عون أكد أن على لبنان ان ينهض عبر القيام بالاصلاحات ولا تعطيل في الحكومة بل نناقش ونخرج بحلول".

وتابع: "الإصلاح والتطوير هو ما سيتمّ التركيز عليه والرئيس عون شدّد على أنّ المهمّ هو إثبات الثقة من خلال إصلاح الفساد في الإدارات كما التصدّي للأمور الطارئة منها تطبيق الـ1701 والتأكيد على الإنسحاب الإسرائيلي".

وأكد الوزير مرقص "تأليف لجنة صوغ البيان الوزاري وستبدأ عملها خلال أيام والبيان سيكون مقتضباً ومباشرًا"،  اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة نواف سلام مؤلفة من خمسة وزراء هم: ياسين جابر وطارق متري وغسان سلامة وفايز رسامني وجو عيسى الخوري.
وزير الإعلام تلا مقررات مجلس الوزراء: لجنة صوغ البيان الوزاري ستبدأ عملها خلال أيام والبيان سيكون مقتضباً ومباشراً

محليات

بول مرقص

الجلسة الوزارية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب فريد البستاني: أقترح على الحكومة الجديدة تبنّي مشروع قانون الإقراض من الودائع الجديدة
تحضيرات لإحياء ذكرى 14 شباط وسط في بيروت (فيديو)

اقرأ ايضا في محليات

البــيــان الــوزاري.. مــخــتصر مــفــيد!
12:50

البــيــان الــوزاري.. مــخــتصر مــفــيد!

إنطلقت رسميا عجلة العهد والحكومة، مع اول جلسة رسمية في القصر الجمهوري، والى حين الانتهاء من البيان الوزاري، وصيغته، يبدو مسار الثقة للحكومة سالكاً، رغم اعتراض باسيل على إقصائه من حكومة العهد الأولى، وبعد تريث عدد من النواب السنة في مسألة اعطاء الثقة وانتظار البيان الوزاري.

12:50

البــيــان الــوزاري.. مــخــتصر مــفــيد!

إنطلقت رسميا عجلة العهد والحكومة، مع اول جلسة رسمية في القصر الجمهوري، والى حين الانتهاء من البيان الوزاري، وصيغته، يبدو مسار الثقة للحكومة سالكاً، رغم اعتراض باسيل على إقصائه من حكومة العهد الأولى، وبعد تريث عدد من النواب السنة في مسألة اعطاء الثقة وانتظار البيان الوزاري.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025