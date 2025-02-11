باسيل vs الكهرباء (فيديو)

إنطلقت رسميا عجلة العهد والحكومة، مع اول جلسة رسمية في القصر الجمهوري، والى حين الانتهاء من البيان الوزاري، وصيغته، يبدو مسار الثقة للحكومة سالكاً، رغم اعتراض باسيل على إقصائه من حكومة العهد الأولى، وبعد تريث عدد من النواب السنة في مسألة اعطاء الثقة وانتظار البيان الوزاري.

