باسيل vs الكهرباء (فيديو)

تفاجأ النائب جبران باسيل من إنقطاع "التيار" خلال مؤتمر صحافي له عقب إنتهاء إجتماع الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر، إذ ظهرت ملامح الدهشة على وجهه. #أخبار_الجديد pic.twitter.com/4zBmvAgXBT
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 11, 2025
تفاجأ النائب جبران باسيل من إنقطاع "التيار" خلال مؤتمر صحافي له عقب إنتهاء إجتماع الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر، إذ ظهرت ملامح الدهشة على وجهه. #أخبار_الجديد pic.twitter.com/4zBmvAgXBT
إنطلقت رسميا عجلة العهد والحكومة، مع اول جلسة رسمية في القصر الجمهوري، والى حين الانتهاء من البيان الوزاري، وصيغته، يبدو مسار الثقة للحكومة سالكاً، رغم اعتراض باسيل على إقصائه من حكومة العهد الأولى، وبعد تريث عدد من النواب السنة في مسألة اعطاء الثقة وانتظار البيان الوزاري.