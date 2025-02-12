مصادر أميركية للجديد: اسرائيل حاولت ان تضغط قبل التمديد الأول لوقف إطلاق النار لكي يصبح وجودها شبه دائم في مواقع خمسة تعتبرها حساسة جنوبا وتطل على المستوطنات وقد ووجهت برفض قاطع من رئاسة الجمهورية اللبنانية