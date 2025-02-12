مصادر دبلوماسية للجديد: ملف مزارع شبعا متروك للبت فيه بعد معرفة الموقف السوري منه فاذا اعتبرت دمشق شبعا سورية فعلى لبنان حينها ان يتوجه الى الامم المتحدة لاثبات لبنانيتها