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رئيس لجنة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جيفيرز: حققنا تقدماً كبيراً ومن المؤكد أن الجيش اللبناني سيسيطر على كل المراكز السكانية جنوب الليطاني بحلول الثلاثاء
2025-02-14 | 07:43
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رئيس لجنة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جيفيرز: حققنا تقدماً كبيراً ومن المؤكد أن الجيش اللبناني سيسيطر على كل المراكز السكانية جنوب الليطاني بحلول الثلاثاء
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رئيس لجنة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جيفيرز: حققنا تقدماً كبيراً ومن المؤكد أن الجيش اللبناني سيسيطر على كل المراكز السكانية جنوب الليطاني بحلول الثلاثاء
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