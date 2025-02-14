رئيس لجنة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جيفيرز: حققنا تقدماً كبيراً ومن المؤكد أن الجيش اللبناني سيسيطر على كل المراكز السكانية جنوب الليطاني بحلول الثلاثاء