القوات اللبنانية: آن الأوان "لترييح" الرئيس بري!

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

"بلغنا أنّ الرئيس نبيه بري انزعج من صورة الوزراء الأربعة في معراب، ولكنه لم ينزعج مثلا من مقاطعة استشارات التأليف وإهانة موقع الرئاسة الثالثة، ولم ينزعج من تحدي الرئيس المكلف بإلزامه أمام شاشات التلفزيون بمرشح أوحد لوزارة المالية، ولم ينزعج من تسمية الثنائي للوزراء الأربعة وكأن ما يحقّ له لا يحقّ لغيره، ولم ينزعج سابقًا من إقفال مجلس النواب أمام الانتخابات الرئاسية، ولم ينزعج مِن ومِن و…. واللائحة تطول، وقد آن الآوان لترييح الرئيس بري من الانزعاج بتطبيق الدستور بدءًا من احتكار الدولة وحدها للسلاح في لبنان كله، وصولا إلى إبعاد التعطيل والمعطلين عن المؤسسات".