"المستقبل " دان الاعتداء على اليونيفيل: على الدولة للضرب بيد من حديد حماية لامن اللبنانيين

وراى التيار ان" ما حصل ويحصل من اعتداءات وممارسات تهدد السلم الاهلي وانطلاقة العهد الجديد هي ممارسات مستنكرة، ومن يقوم بها مدعو إلى التبصر في دعوة الرئيس سعد الحريري لكسر أي انطباع عن الاستقواء بالسلاح، والمشاركة باعادة الاعتبار لدور الدولة ومؤسساتها التي تحمي الجميع وتضمن حقوقهم".

ودعا "تيار المستقبل" الدولة" بكل مؤسساتها العسكرية والأمنية إلى الحزم والضرب بيد من حديد لحماية أمن اللبنانيين واستقرارهم، وتطبيق القانون على الجميع".