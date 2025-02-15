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محليات

مواجهات بين الجيش وأنصار الحزب.. ومحاولة أخرى للتعدي على اليونيفيل

2025-02-15 | 10:47
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مواجهات بين الجيش وأنصار الحزب.. ومحاولة أخرى للتعدي على اليونيفيل
مواجهات بين الجيش وأنصار الحزب.. ومحاولة أخرى للتعدي على اليونيفيل

دعا حزب الله مناصريه إلى الاعتصام في محلة طريق المطار القديمة، على خلفية منع الطائرة الايرانية من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي، واستنكاراً للتدخل الإسرائيلي بالسيادة اللبنانية.

وخلال الإعتصام، ألقى عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، كلمة، أكد من خلالها، أنه "نحن اليوم تحت الإملاءات الاسرائيلية وليس فقط الهيمنة الأميركية وما حصل مع الطائرة الايرانية هو بمثابة إهانة للسيادة اللبنانية والأجهزة الأمنية".

وشدد قماطي على أن "المقاومة حاضرة بشعبها ومجاهديها وستقاوم كل الإملاءات التي تخضع لها الدولة اللبنانية وعلى المسؤولين اللبنانيين إحترام الدولة".

وجرت محاولة للتعرض لموكب قوات حفظ السلام "اليونيفيل" خلال مروره من مكان الإعتصام، إلا أن الجيش اللبناني تدخّل قبيل الوصول إليه.

ولاحقاً، حاول المتظاهرون الإقتراب من المطار، ملقين الحجارة على الجيش اللبناني، وفوراً رد الجيش بقنابل مسيلة للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين. 
 
مواجهات بين الجيش وأنصار الحزب.. ومحاولة أخرى للتعدي على اليونيفيل

محليات

حزب الله

طريق المطار

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