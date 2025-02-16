الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

حزب الله يستنكر الاعتداء على اليونيفيل.. ويطالب الدولة التراجع عن قرارها!

2025-02-16 | 02:31
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حزب الله يستنكر الاعتداء على اليونيفيل.. ويطالب الدولة التراجع عن قرارها!
حزب الله يستنكر الاعتداء على اليونيفيل.. ويطالب الدولة التراجع عن قرارها!

أصدر حزب الله البيان التالي:‏

إنّ الاعتصام الشعبي الذي نظّمه حزب الله أمس استنكارًا للتدخل الإسرائيلي السافر في الشؤون اللبنانية ‌‏واستباحة السيادة الوطنية، كان تحركًا سلميًا وتعبيرًا حضاريًا عن موقف شعبي رافض للخضوع غير المبرر ‌‏للإملاءات الخارجية إلا أنّ المعتصمين فوجئوا بإقدام بعض عناصر الجيش اللبناني على إطلاق القنابل ‌‏المسيلة للدموع باتجاههم، في تصرّف مُستهجن يُشكّل اعتداءً غير مُبرّر على مواطنين سلميين. وهو ‌‏محاولة مشبوهة لزج الجيش في مواجهة مع أهله وشعبه.‏

إنّ حزب الله من موقع الحرص يدعو قيادة الجيش إلى فتح تحقيق عاجل عن هذا ‏الاعتداء المدان واتخاذ ‏الإجراءات المناسبة حفاظًا على دور المؤسسة العسكرية في حماية الاستقرار والسلم الأهلي. ‏

كما يدعو حزب الله الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية المعتصمين السلميين ‌‏وحقهم في التعبير عن مواقفهم ومطالبهم، ويطالبها بالتراجع عن قرارها بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط ‌‏في مطار بيروت واتخاذ إجراءات جدية لمنع العدو الإسرائيلي من فرض إملاءاته والتعدي على السيادة ‌‏الوطنية.‏

من جهة أخرى، يُدين حزب الله الحادثة التي تعرضت لها قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) أول من أمس في ‌‏محيط ‏مطار رفيق الحريري الدولي، ويؤكد رفضه القاطع لأي استهداف لها، وكذلك لأي مس بالممتلكات ‏العامة ‏والخاصة.‏
حزب الله يستنكر الاعتداء على اليونيفيل.. ويطالب الدولة التراجع عن قرارها!

محليات

حزب الله

الحكومة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الدويهي: لا تراجع ولا تفاوض على هيبة الدولة
الوكالة الوطنية: قوات العدو الاسرائيلي تقوم بشق طريق في حرج سدانة في شمال كفرشوبا في اتجاه كفرحمام والهباري

اقرأ ايضا في محليات

أوّل تعليق من "الطيران الإيراني" بشأن تعليق الرحلات إلى بيروت
08:23

أوّل تعليق من "الطيران الإيراني" بشأن تعليق الرحلات إلى بيروت

اعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية "حسين بور فرزانه"، انه في ضوء القضايا الامنية التي تسود مطار بيروت حاليا، فقد تم الغاء جميع الرحلات الى لبنان، حتى الثامن عشر من شباط الجاري كحد ادنى.

08:23

أوّل تعليق من "الطيران الإيراني" بشأن تعليق الرحلات إلى بيروت

اعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية "حسين بور فرزانه"، انه في ضوء القضايا الامنية التي تسود مطار بيروت حاليا، فقد تم الغاء جميع الرحلات الى لبنان، حتى الثامن عشر من شباط الجاري كحد ادنى.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025