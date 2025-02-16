"لا نريد أن تكون فئة من اللبنانيين أداة في يد إيران".. هذا ما قاله جنبلاط!

أشار النائب السابق وليد جنبلاط، في حديث لإذاعة سبوتنيك، إلى أن "المعادلة السابقة في لبنان تغيّرت بسبب الظروف السياسية والعسكرية والعدوان الإسرائيلي، وقد اتفقنا على تطبيق القرارات الدولية"، لافتاً إلى أن "إسرائيل لن تكتفي بتلك القرارات وهي تستبيح كل شيء، وعلى الأرض هناك 7 تلال محتلة في الجنوب وسنرى ماذا سيجري في 18 شباط، ونعلّق آمالًا كبيرة على الحكومة والعهد الجديد".