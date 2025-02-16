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محليات

"لا نريد أن تكون فئة من اللبنانيين أداة في يد إيران".. هذا ما قاله جنبلاط!

2025-02-16 | 04:45
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&quot;لا نريد أن تكون فئة من اللبنانيين أداة في يد إيران&quot;.. هذا ما قاله جنبلاط!
"لا نريد أن تكون فئة من اللبنانيين أداة في يد إيران".. هذا ما قاله جنبلاط!

أشار النائب السابق وليد جنبلاط، في حديث لإذاعة سبوتنيك، إلى أن "المعادلة السابقة في لبنان تغيّرت بسبب الظروف السياسية والعسكرية والعدوان الإسرائيلي، وقد اتفقنا على تطبيق القرارات الدولية"، لافتاً إلى أن "إسرائيل لن تكتفي بتلك القرارات وهي تستبيح كل شيء، وعلى الأرض هناك 7 تلال محتلة في الجنوب وسنرى ماذا سيجري في 18 شباط، ونعلّق آمالًا كبيرة على الحكومة والعهد الجديد".

وردًا على سؤال، استبعد جنبلاط أن "تحصل مواجهة داخل الحكومة"، معتبرا أن "الملف الأساسي أمام مجلس الوزراء هو الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي والمحاكمات التي تأخرت حول جريمة انفجار المرفأ، وتطبيق القرار 1701 جنوب الليطاني وخلف الليطاني".

وشدد جنبلاط على ألا "عودة إلى الماضي، ووجود ميليشيات عسكرية في لبنان أصبح من الماضي، فلا أحد يعترض على المواجهة السياسية ضد إسرائيل، لكن موضوع استخدام السلاح رأينا إلى أين أوصلنا بالرغم من التضحيات الكبيرة التي قدمها حزب الله، كما أننا لا نريد أن تكون فئة من اللبنانيين أداة في يد إيران، وبعد كل هذه الحروب من حقنا أن نستقر".
 
 
 
 
 
"لا نريد أن تكون فئة من اللبنانيين أداة في يد إيران".. هذا ما قاله جنبلاط!

محليات

وليد جنبلاط

إذاعة سبوتنيك

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النائب طوني فرنجية من بكركي: موقفنا من الحكومة غير مرتبط بتمثيلنا من عدمه ونحن بانتظار البيان الوزاري ولم نبن حتى الساعة موقفنا النهائي
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أوّل تعليق من "الطيران الإيراني" بشأن تعليق الرحلات إلى بيروت
08:23

أوّل تعليق من "الطيران الإيراني" بشأن تعليق الرحلات إلى بيروت

اعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية "حسين بور فرزانه"، انه في ضوء القضايا الامنية التي تسود مطار بيروت حاليا، فقد تم الغاء جميع الرحلات الى لبنان، حتى الثامن عشر من شباط الجاري كحد ادنى.

08:23

أوّل تعليق من "الطيران الإيراني" بشأن تعليق الرحلات إلى بيروت

اعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية "حسين بور فرزانه"، انه في ضوء القضايا الامنية التي تسود مطار بيروت حاليا، فقد تم الغاء جميع الرحلات الى لبنان، حتى الثامن عشر من شباط الجاري كحد ادنى.

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