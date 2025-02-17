جنبلاط من عين التينة: وزير الأشغال يتحمل موضوع التقنين للطائرات ومن يتحمل مسؤولية التفتيش هو وزارة الداخلية لأنها من مهمة جهاز أمن المطار وكفى للمزايدة السياسية