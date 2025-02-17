دبلوماسية في مواجهة الاحتلال!

عشية انتهاء مهلة انسحاب العدو الاسرائيلي من الاراضي الجنوبية، تصر الدولة اللبنانية برئاساتها الثلاث على موقفها برفض الاحتلال وخروج الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية كافة، وإجرائها تحركا دبلوماسيا ضاغطا باتجاه عدم إبقاء العدو الاسرائيلي في التلال الخمس.



ووفق معلومات الجديد، فقد حمل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سفراء اللجنة الخماسية التي تضم دولتين راعيتين لاتفاق وقف اطلاق النار رسالة الى حكومات هذه الدول تتضمن المطالب الرسمية اللبنانية ودعاها الى الضغط على اسرائيل للالتزام بالاتفاق بعدما رفضت كل الطروحات بتسلم اليونيفل والجيش اللبناني هذه التلال.



وتقول معلومات الجديد، إن "رئيس الجمهورية سيكون له موقف رسمي وسيصدر عنه بيان بعد انسحاب جيش العدو من المناطق المحتلة يتضمن تحميل المسؤوليات في خصوص الخرق الاسرائيلي للاتفاق وبقائه في التلال الخمس".