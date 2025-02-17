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وزير الاعلام: تحييد لبنان عن صراعات المحاور وعدم استعمال لبنان للتهجم على الدول الصديقة والشقيقة
2025-02-17 | 13:14
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وزير الاعلام: تحييد لبنان عن صراعات المحاور وعدم استعمال لبنان للتهجم على الدول الصديقة والشقيقة
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وزير الاعلام: تحييد لبنان عن صراعات المحاور وعدم استعمال لبنان للتهجم على الدول الصديقة والشقيقة
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