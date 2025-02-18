كلام لافت للرئيس عون عن "حصار الطائفة الشيعية"!

وفي رد على بعض الأقاويل التي تروج عن وجود حصار على الطائفة الشيعية، أكد الرئيس أن لا حصار عليها، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة بحق شركات الطيران الإيرانية هي نتيجة للعقوبات المفروضة عليها، مضيفًا أن الطائفة الشيعية هي جزءٌ أساسيٌ من نسيج المجتمع اللبناني وليست غريبة عنه.

وتناول الرئيس أيضًا عملية الإعمار، مشددًا على أنها لن تتم بين ليلةٍ وضحاها، بل هي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإصلاحات ومحاربة الفساد. ولفت إلى ضرورة إعادة بناء جسر الثقة بين اللبنانيين، مؤكدًا رفضه أن يستقوي أي طرف بالخارج.

وحث رئيس الجمهورية على مقاربة التطورات السياسية والاقتصادية بروية وهدوء، بعيدًا عن التشنج والتخوين، معبرًا عن أسفه لما يعانيه اللبنانيون من العيش بين المتاريس، بعد أن دفعوا ثمنًا باهظًا. وأضاف أن الدولة باتت مسؤولة عن ضبط الأمن وحماية الحدود بعدما استعادت قرارها، وهو قرار اللبنانيين وحدهم.