طفلة جنوبية توثق.. "هنا كنا نلهو" (صورة)

طفلة في بلدة "عديسة" الحدودية تصوّر أنقاض منزل عائلتها المدمّر في محيط ساحة البلدة بعد انسحاب العــ دو الإسرائيلي.#أخبار_الجديد pic.twitter.com/vrvO0pXD8j
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 20, 2025
طفلة في بلدة "عديسة" الحدودية تصوّر أنقاض منزل عائلتها المدمّر في محيط ساحة البلدة بعد انسحاب العــ دو الإسرائيلي.#أخبار_الجديد pic.twitter.com/vrvO0pXD8j
لم يَثْبُتْ بالطقسِ المشهود مرورُ عاصفةٍ من فوق لبنان باستثناءِ تدنّي درجاتِ الحرارة وملامسةِ الثلوجِ المُنحَدراتِ والسفوح.. والبقيةُ مُناخٌ شَتْويٌّ طبيعي مُنحَ اسم ادم ,تخلَّلَه شاروقٌ في البحر وثلوجٌ في "ابو سمرا" طرابلس/ وتِبعاً لتوصيف النائب نعمة فرام فإنَّ "آدم بلا حوا ما بيخوّف"/ لكنَّ العواصفَ ستمرُّ عن طريقِ المدينةِ الرياضية والتي تشهدُ على ازدحامٍ في المواقفِ السياسية بين مشارِكٍ في تشييع السيدين الشهيدين..وممتنع/