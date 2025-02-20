طفلة جنوبية توثق.. "هنا كنا نلهو" (صورة)

لم يَثْبُتْ بالطقسِ المشهود مرورُ عاصفةٍ من فوق لبنان باستثناءِ تدنّي درجاتِ الحرارة وملامسةِ الثلوجِ المُنحَدراتِ والسفوح.. والبقيةُ مُناخٌ شَتْويٌّ طبيعي مُنحَ اسم ادم ,تخلَّلَه شاروقٌ في البحر وثلوجٌ في "ابو سمرا" طرابلس/ وتِبعاً لتوصيف النائب نعمة فرام فإنَّ "آدم بلا حوا ما بيخوّف"/ لكنَّ العواصفَ ستمرُّ عن طريقِ المدينةِ الرياضية والتي تشهدُ على ازدحامٍ في المواقفِ السياسية بين مشارِكٍ في تشييع السيدين الشهيدين..وممتنع/