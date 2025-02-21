وزير الداخلية يرأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي.. مراسلة الجديد تواكب التفاصيل

علق الوزير السابق وئام وهاب، عبر حسابه على منصة "إكس": سيحقق العهد أمرين أساسيين خلال الأشهر الأولى الأول كهرباء عشرون ساعة بمساعدة السعودية، الثاني إعادة الودائع ما دون 500 الف دولار، أعتقد أن ذلك كافٍ لنجاح العهد حتى الوصول للإنتخابات.
تسلّم رئيس الجمهورية جوزاف عون، من سفير مصر في لبنان علاء موسى، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة الرئيس عون للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي ستنعقد في القاهرة في الرابع من آذار المقبل لبحث القضية الفلسطينية.
أعلن الجيش اللبناني في بيان وقف العمل بتراخيص التصوير بالطائرات المسيرة (Drone) الصادرة عن قيادة الجيش في منطقة بيروت ومحيطها اعتباراً من 6 مساء السبت حتى 6 مساء الأحد.