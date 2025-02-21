استمرار وصول المشاركين في تشييع السيد .. مراسلة الجديد تواكب التفاصيل

علق الوزير السابق وئام وهاب، عبر حسابه على منصة "إكس": سيحقق العهد أمرين أساسيين خلال الأشهر الأولى الأول كهرباء عشرون ساعة بمساعدة السعودية، الثاني إعادة الودائع ما دون 500 الف دولار، أعتقد أن ذلك كافٍ لنجاح العهد حتى الوصول للإنتخابات.