"وقف العمل بتراخيص التصوير بالطائرات المسيّرة".. قرار جديد للجيش!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
علق الوزير السابق وئام وهاب، عبر حسابه على منصة "إكس": سيحقق العهد أمرين أساسيين خلال الأشهر الأولى الأول كهرباء عشرون ساعة بمساعدة السعودية، الثاني إعادة الودائع ما دون 500 الف دولار، أعتقد أن ذلك كافٍ لنجاح العهد حتى الوصول للإنتخابات.
تسلّم رئيس الجمهورية جوزاف عون، من سفير مصر في لبنان علاء موسى، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة الرئيس عون للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي ستنعقد في القاهرة في الرابع من آذار المقبل لبحث القضية الفلسطينية.
علّق السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، على حسابه عبر منصة "إكس": تشرفت بتقديم السيف المُهدى من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز إلى أُسرة أمين الريحاني، الذي أثرى الأدب العربي بإبداعه، بمناسبة مئوية كتاب ملوك العرب.