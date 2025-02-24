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محليات

"الحرارة دون معدلاتها".. كيف يبدو طقس الأيام المقبلة؟

2025-02-24 | 02:14
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&quot;الحرارة دون معدلاتها&quot;.. كيف يبدو طقس الأيام المقبلة؟
"الحرارة دون معدلاتها".. كيف يبدو طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تبقى متدنية حيث تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ 7 درجات، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 700 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

 

جاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  يستمر تأثير المنخفض الجوي القطبي المنشأ "آدم" بطقس متقلب وشديد البرودة حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول إلى مستقر وبداية ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، يتكوّن الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، مع بقاء إحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة وثلوج خفيفة بدءا من ارتفاع 400 متر بخاصة شمال البلاد.

 تحذير: من تكون طبقات من الجليد  على الطرقات الداخلية والجبلية  التي تعلو  عن ٤٠٠ متر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط   بين 11 و 19  في بيروت، وبين 8 و 19 لطرابلس ، في  زحلة بين 3و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين

غائم صباحا دون تعديل بدرجات الحرارة والتي تبقى متدنية ودون معدلاتها (ما بين 8 الى 10 درجات) وأجواء شديدة البرودة، مع هطول أمطار متفرقة وثلوج بخاصة في المناطق الداخلية في تلك الفترة ورياح ناشطة أحيانا، يستقر الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر وتنحسر الامطار مساء، على ان  يستمر خطر تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 500 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الثلاثاء

غائم جزئيا بالاجمال بسحب متوسطة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تبقى متدنية حيث تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 7 درجات مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 700 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الأربعاء

غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية.

الخميس

قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

-الحرارة على الساحل من 7 الى 14 درجة، فوق الجبال من 2 الى 6 درجات، في الداخل من 1 الى 8 درجات.

-الرياح السطحية:  شمالية الى شمالية غربية ، ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.

-الانقشاع:  متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 65%.

-حال البحر: مائج، ارتفاع الموج بين 0.5 و 1 متر، حرارة سطح الماء: 16 درجة.

-الضغط الجوي:  772 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,12

-ساعة غروب الشمس:  17,31

"الحرارة دون معدلاتها".. كيف يبدو طقس الأيام المقبلة؟

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