4 ملفات هامة بالنسبة للحكومة (الأنباء)



تترقب الأوساط السياسية جلسات مناقشة البيان الوزاري يومي الثلثاء والأربعاء تمهيداً لإعطاء الحكومة الثقة، أشارت مصادر سياسية عبر "الأنباء" الإلكترونية الى ارتفاع وتيرة الاتصالات مع الكتل النيابية لحشد أكبر تأييد ممكن للبيان الوزاري. وأشارت إلى أن كلمات النواب ستتركز على مضمون هذا البيان وما يحمله من وعود. وأن عدد النواب الذين سيتكلمون خلال الجلسة قد يزيد عن 20 نائبا. وقدّرت المصادر عدد النواب الذين سيمنحون الثقة للحكومة بأكثر من 80 نائباً. وتحدثت عن 4 ملفات يوليها الرئيس سلام اهتماماً خاصاً. الأول، تنفيذ القرار 1701. الثاني، انجاز استحقاق الانتخابات البلدية والنيابية. الثالث، تعيين حاكم لمصرف لبنان تمهيداً لهيكلة المصارف، مع ما يستتبع ذلك من إيجاد حل لمسألة الودائع. الرابع، يتعلق بملف الكهرباء. وقالت المصادر إن على هذه الملفات تتوقف الكثير من المساعدات التي ستصل الى لبنان.